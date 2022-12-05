أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة نيوم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الاثنين)، تطوير جزيرة «سندالة»، أولى وجهات نيوم للسياحة البحرية الفاخرة، وأحد أهمّ المشاريع الداعمة للإستراتيجية الوطنية للسياحة، والتي تم تصميمها لتكون البوابة الرئيسية للرحلات البحرية في البحر الأحمر، ولتقديم واحدة من أهم التجارب العالمية في الضيافة والترفيه. ومن المتوقع أن تبدأ الجزيرة في استقبال الزائرين مطلع العام 2024.



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