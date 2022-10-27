رسمت سيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملامح بارزة في تاريخ السعودية الناصع، ففكره ورؤيته أثمرت إنجازات وإعجازات، فمنذ أن كان أميرا لمنطقة الرياض، وحتى تقلده الحكم في السعودية، كانت السنوات تنافس ما قبلها في الرقي والنهضة والتنمية للإنسان والمكان.

• قائد سياسي محنك وزعيم استثنائي

• مفكر مستنير وصاحب رؤية ثاقبة

• مهتم ببناء ونهضة المكان والإنسان

• مثقف ومهتم بتاريخ وحضارة المملكة

• صديق وفيّ للمثقفين والإعلاميين

• رجل معرفة وقارئ من طراز خاص

• نبيل الخصال.. كريم وإنساني المواقف

• داعم للإغاثة والرعاية الاجتماعية للمحتاجين

• باذل لوقته وجهده وماله للمسلمين

• راسخ الثوابت والقيم.. أصيل المبادئ

• سديد الرأي والمشورة.. قوي الحجّة