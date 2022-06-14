أعلن الديوان الملكي السعودي، أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن، سيجري زيارة إلى السعودية، وذلك بدعوة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يومي 16 و17 ذي الحجة 1443، الموافقين 15 و16 يوليو 2022، يلتقي خلالها بالملك سلمان، وبالأمير محمد بن سلمان.



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