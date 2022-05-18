أبدى نحو 84.2% من المشاركين في استطلاع أجرته «عكاظ» على حسابها في منصة «تويتر» عدم رضاهم عن أداء المطور العقاري في مشاريع سكني للبيع على الخارطة. وكشف الاستطلاع الواسع الذي طرحته الصحيفة للرأي العام رفض مئات المستطلعين أداء المطورين القائمين على تنفيذ مشاريع «سكني» في عدد من مناطق السعودية، ما دفعهم إلى مطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ولجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» تحمّل مسؤولياتها تجاه ما يحدث من «إخفاقات» كتأخير مواعيد تسليم الوحدات السكنية التي وصل بعضها إلى نحو 4 سنوات انتظار، إلى جانب ما أطلق عليه المشاركون في الاستطلاع «انعدام الشفافية في التواصل مع المطور»، وتعثر إيصال الخدمات الأساسية، الكهرباء والمياه وشبكة الألياف البصرية، إلى جانب عدم التزام بعض المطورين بتطبيق معايير «جودة الحياة» من توفير الحدائق والمسطحات الخضراء. وأبدى نحو 10.6% من المشاركين في استطلاع «عكاظ» رضاهم إلى حد ما بأداء المطورين العقاريين، فيما بلغت نسبة الرضا 5.2% فقط. يشار إلى أن الاستطلاع سجل نحو 60 ألف مرة ظهور ووصل عدد المشاركات إلى أكثر من 10 آلاف مشاركة، فيما بلغ عدد المشاركين في استطلاع «عكاظ» 4164 قارئاً، وتناوب في الرد والتعليق عدد من ملاك مشاريع سكني للبيع على الخارطة أبرزهم (الجوهرة ريزيدنس، تلال الغروب، أعالي جدة، فينان، مرسية، وإطلالة البحر).وجدد المشاركون دعوتهم لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ولجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» بتكثيف المراقبة الميدانية المفاجئة على المشاريع للوقوف على ما وصفوه «بالتقصير»، والبحث عن حلول عاجلة لتمكين المستفيدين من استلام وحداتهم السكنية التي طال انتظارها في ظل استمرار البنوك في استقطاع الأقساط، فضلاً عن أن غالب المستفيدين ملتزمون بسداد إيجارات منازلهم شهرياً. واقترح بعض الملّاك المشاركين في استطلاع «عكاظ» على «الإسكان» توجيه البنوك والمصارف بتأجيل استقطاع الأقساط المصرفية إلى حين استلامهم الفعلي لوحداتهم السكنية.