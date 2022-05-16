فيما يطالب منسوبو القطاع الخاص بإعادة النظر في ساعات الدوام الرسمي والإجازة الأسبوعية لتصبح يومين، أكد المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد لـ«عكاظ»، أن التعديل المتعلق بتخفيض ساعات العمل وزيادة الإجازة الأسبوعية للعامل من الملفات التي تتم دراستها بشكل مستمر؛ سعياً لكل ما فيه مصلحة للعامل وسوق العمل بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة وإستراتيجية سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030



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