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عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) aldhass@كشف المتحدث باسم التعليم العام تأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات من هم أقل من 12 عاما المقرر في 31 أكتوبر 2021 إلى حين استكمال الدراسات العلمية المرتبطة بالمخاطر الوبائية على هذه الفئة، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم.