عبدالله المشاري (جدة) amshary@



تصدرت السعودية مؤشر السعادة العام لسنة 2021 كأسعد الدول العربية لعام 2021.

وحققت المملكة العربية السعودية المركز الـ21 عالمياً في مؤشر تقرير السعادة العالمي، تلتها الإمارات في المرتبة 27 عالميا والثانية عربيا، ثم البحرين في المرتبة 35، حسب تقرير سنوي صدر برعاية الأمم المتحدة.

واحتفظت فنلندا بلقب «أسعد بلد في العالم» للعام الرابع على التوالي، متقدمة على الدنمارك وسويسرا وأيسلندا، في تصنيف عكس تقدما مفاجئا لبلدان عدة على «مؤشر السعادة» خلال الجائحة.

ويستند معدو الدراسة التي ترعاها الأمم المتحدة والمنشورة سنويا منذ 2012، إلى استطلاعات رأي من معهد «غالوب» يجيب فيها السكان عن استبيانات بشأن درجة السعادة الشخصية. وتتم مقارنة هذه البيانات مع إجمالي الناتج المحلي ومؤشرات التضامن والحرية الفردية والفساد، لوضع درجة نهائية على 10.