أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ضرورة تمديد حظر السلاح على إيران، حيث إن المملكة تتعرض بشكل متكرر لصواريخ باليستية من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.وقال الأمير فيصل بن فرحان في المؤتمر الصحفي المشترك مع هايكو ماس اليوم (الأربعاء) في برلين، إنهما ناقشا أهمية الدفع بحل ليبي-ليبي يصل إلى تسوية سلمية ينتج عنها استقرار ليبيا وحمايتها من التدخلات الخارجية ومن الإرهاب ويحمي أمن المنطقة أجمع، مشددا على أن المملكة تعتبر أي إجراءات أحادية إسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية تقوض حل الدولتين، وأن المملكة تؤكد التزامها بالسلام خياراً إستراتيجياً واستناده إلى مبادرات السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.