كشف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، أبرز الأرقام المتعلقة بموسم الحج الاستثنائي هذا العام 1441، الذي يأتي بأعداد محدودة للحجاج من داخل المملكة بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد عالمياً.

وقال الفيصل خلال لقاء مع قناة (mbc) اليوم (الخميس) إن نسب الحجاج الذين يؤدون مناسك حج هذا العام بلغت 70% للمقيمين من 160 جنسية، و30% للسعوديين من الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فايروس كورونا، فيما بلغ عدد القوى العاملة في حج هذا العام قرابة 60 ألف مشارك من مختلف القطاعات الأمنية والخدمية.

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