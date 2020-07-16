رفع وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة صدور موافقة المقام السامي الكريم على تسمية ثلاث جامعات لتكون ضمن الجامعات التي يُطبق عليها نظام الجامعات الجديد، وهي جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بما يحقق رؤية ولي العهد في التمكين والتميّز والجودة والتطوير المستمر.

وأكدت وزارة التعليم أن استقلال الجامعات الثلاث لن يؤثر على مجانية التعليم في جميع برامج البكالوريوس، كما لم يتطرق نظام الجامعات إلى أي تعديل أو حجب في مكافآت الطلبة، مع التأكيد على استمرار أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعات ممن هم على رأس العمل على أوضاعهم الحالية.



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