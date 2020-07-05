وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات «غير المستغلة» والإقامات المنتهية للوافدين.وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتخفيف آثار «كورونا» على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، والأنشطة الاقتصادية في المملكة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع انتشاره.وأوضح أن الأمر الملكي نص على أن هذه الاستثناءات تخضع للمتابعة المستمرة والتغيير وفق ما تقتضيه الحاجة.ويشمل التمديد دون مقابل صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، إضافة إلى التمديد لـ3 أشهر لكل من صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، ‏التي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل، ‏وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، التي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وصلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة، التي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة.