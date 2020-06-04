ضبطت وزارة التجارة 825 مخالفة مغالاة في أسعار الكمامات ببعض منافذ البيع التجارية في جميع مناطق المملكة، وقامت الفرق الرقابية بإصدار غرامات فورية على المخالفين، الذين استغلوا أزمة جائحة كورونا لرفع الأسعار.

وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق بواقع 194 مخالفة بنسبة 24% من إجمالي المخالفات، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 167 مخالفة وبنسبة 20% من إجمالي المخالفات، ثم المنطقة الشرقية بواقع 102 مخالفة وبنسبة 12% من إجمالي المخالفات، وتم ضبط 64 مخالفة في منطقة القصيم بنسبة 8%، وسجلت 57 مخالفة في منطقة المدينة المنورة تشكل 7% من إجمالي المخالفات، فيما تم ضبط 53 مخالفة في منطقة جازان بنسبة 6%، وتم ضبط 43 مخالفة في منطقة عسير بنسبة 5%، و42 مخالفة في منطقة حائل بنسبة 5%، فيما تم ضبط 27 مخالفة في منطقة الجوف بنسبة 3%، وتم ضبط 23 مخالفة في منطقة نجران بنسبة 2%، وضبط 18 مخالفة في منطقة تبوك بنسبة 2%، وأخيرا تم ضبط 16 مخالفة في منطقة الحدود الشمالية بنسبة 2% من إجمالي المخالفات.

وضبطت الوزارة خلال الفترة الماضية 22 مليون كمام، مخزنة لبيعها بشكل غير نظامي في عدد من مناطق المملكة، وقامت بإعادة ضخها للأسواق لبيعها بأسعار عادلة للمستهلك.