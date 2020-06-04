طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للطيران المدني، بتحفيز الشركات الناقلة ليضعوا مزيدا من الخصومات لأسعار تذاكر الرحلات لكبار السن وذوي الإعاقة، ورفع كفاءة صيانة الطائرات وخدمات المطارات الأرضية. وتطوير وتوسعة مطار الطائف. ووضع خطة إستراتيجية زمنية شاملة وطموحة وذات أولويات محددة لتخصيص قطاعات وأنشطة الطيران المدني. واعتماد معايير المطارات الخاصة بالطيران العام ضمن الإستراتيجية الوطنية للطيران. وتحفيز شركات الطيران لتسيير رحلات مباشرة من مناطق الأطراف إلى المدينة المنورة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في تلك المناطق. وتوسعة المصليات بداخل صالات المغادرة في مطارات المملكة الداخلية والإقليمية والدولية وزيادة عددها.

كما دعا المجلس الهيئة لإعادة النظر في الرسوم والضرائب المطبقة حالياً على قطاع النقل الجوي ومراجعة تطبيق الرسوم على المرافقين لحاملي عضوية المكاتب التنفيذية. والتأكد من حالة الطائرات المستأجرة لنقل حملات الحج داخل المملكة وخارجها.

ومن جهة أخرى ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وطرح عدد من أعضاء المجلس مرئياتهم، إذ اقترحت الدكتورة نورة الشعبان على هيئة الإذاعة والتلفزيون التوجه إلى الخصخصة المتدرجة، وتطلع غازي بن زقر لنقله من الاستثنائية إلى الشمولية. وأكد الدكتور عبدالعزيز المتحمي حاجة الهيئة الماسة لتنمية مواردها وتحقيق أهداف الرؤية وذلك بإنشاء إذاعات وقنوات تلفزيونية محلية للمناطق الرئيسية، كما طالب الدكتور عبدالله المنيف بدراسة دمج هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة الإعلام المرئي والمسموع في هيئة واحدة.