خالد طاشكندي (جدة) Khalid_Tashkndi@

في الوقت الذي شهدت فيه الصين، البلد المنشأ لفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تراجعاً في عدد الحالات الجديدة خلال الـ48 ساعة ماضية بـ18 مصاباً و 11 حالة وفاة، شهدت إيران ارتفاعا قياسياً في عدد الحالات الجديدة وأضعاف الأرقام المسجلة في الصين، إذ بلغت الوفيات 75 حالة ونحو 1100 إصابة جديدة خلال أقل من 48 ساعة فقط، وأصبحت بذلك الدولة الأولى عالمياً في معدل ارتفاع الإصابات الجديدة وحالات الوفاة اليومية، والمركز الثالث بعد الصين وإيطاليا من حيث إجمالي الإصابات (أكثر من 10 آلاف مصاب و 429 حالة وفاة).

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