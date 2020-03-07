أعلنت وزارة التعليم تعليق الدراسة «مؤقتا» في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في محافظة القطيف لمدة أسبوعين، اعتبارا من غد (الأحد).وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها في «تويتر»: "تابعت وزارة التعليم مستجدات انتشار فايروس كورونا الجديد (covid_19) والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة على الأصعدة كافة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفايروس ومنع انتشاره داخل المملكة، حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين وبناء على التوصية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فايروس كورونا الجديد، التي يرأسها وزير الصحة وفقا للأمر السامي الكريم والقاضي بتشكل اللجنة.وأضافت: وانطلاقا من حرص وزارة التعليم على سلامة الطلاب والطالبات، وفي ضوء ما قضى به الأمر السامي الكريم رقم (42874) وتاريخ 1441/7/11هـ باتخاذ قرارات تعليق الدراسة في أي مناطق أو مدن المملكة متى ما تطلب الموقف ذلك، فقد قرر وزير التعليم تعليق الدراسة (مؤقتا) في جميع المدارس ومؤسسات التعليم العام والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية بمحافظة القطيف لمدة أسبوعين اعتبارا من غدا (الأحد)، وتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة بمحافظة القطيف بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة وتنفيذا لقرار وزير التعليم فقد عقدت اللجنة المختصة في الوزارة بمتابعة مستجدات كورونا برئاسة نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي اجتماعا لتحديد إجراءات العمل بالقرار حيث قررت، مباشرة الهيئة التعليمية والإدارية في كل مدرسة ومعهد وكلية المهام الوظيفية لمتابعة العملية التعليمية والتنسيق في إجراءات التعليم عن بعد والرد على استفسارات أولياء الأمور، التأكد من جاهزية البدء بالمدرسة الافتراضية خلال فترة تعليق الدراسة بمحافظة القطيف عبر وسائل التعلم عن بعد التي وفرتها وزارة التعليم من خلال منصة المدرسة الافتراضية (vschool.sa) التي ستوفر جميع الخدمات كبديل لإتمام العملية التعليمية ولا تتطلب حضور الطالب للمدرسة من خلال تقديم الدروس بشكل متزامن وحل الواجبات واستخدام المواد الإثرائية الرقمية بواسطة الموقع والتطبيق الموجود في منجز التطبيقات لأبل وأندرويد تحت مسمى (منظومة التعليم الموحدة)، توفير الدراسة للمراحل الدراسية كافة بشكل غير متزامن من خلال قناة عين، التي تبث على تردد عربسات 12437 عمودي من خلال 14 قناة تلفزيونية.