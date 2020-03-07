يحدد مدرب فريق النصر فيتوريا مصير مشاركة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في مباراة الفريق أمام الرائد (الأربعاء) القادم في الرياض، ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ كان اللاعب تمرد على ناديه، بعد أن امتنع عن مرافقة فريقه لمدينة المجمعة للقاء الفيصلي أمس (السبت) بالدوري.وقررت إدارة النادي خصم (50%) من راتب حمدالله، بعد عدم تقبله للعقوبة التي تمت بحقه بالخصم (15%) من راتبه لتأخره عن موعد التدريبات بعد سفره للولايات المتحدة الأمريكية للاطمئنان على عائلته، لكنه تأخر لمدة يومين عن الموعد المسموح له من قبل الإدارة، رافضاً في الوقت ذاته الانصياع لنظام البصمة لمواعيد الحضور والانصراف.وطالب المغربي الإدارة بعدم الخصم، لكنها رفضت ليقرر عدم الالتحاق ببعثة الفريق بعد أن ذهب لمنزله وأقفل هاتفه الجوال وقام بحذف متابعة ناديه بالعربي ورئيس النادي الدكتور صفوان السويكت من حسابه بتويتر كاحتجاج على الخصم ثم عطل حسابه، بعد غضب الجمهور من تصرفه.وشهدت الساعات الماضية وساطات شرفية أبرزها من عضو شرف معروف كداعم لإدارات النصر لتقريب وجهات النظر.واستغربت الجماهير النصراوية تصرف اللاعب المغربي منقسمين حيال موقفه، خصوصاً أن الإدارة الحالية مددت عقده وزادته بنسبة تصل لـ 50% بعد أن قاطع تدريبات فريقه بداية الموسم، ثم حلت مشكلته في المطار في منتصف الموسم، مطالبة اللاعب بضرورة الانضباط، وأشادت بموقف الإدارة لفرض الانضباطية والنظام والتعامل بشكل متساوٍ مع كل اللاعبين.