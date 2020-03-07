كشف مدير التصنيفات الائتمانية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا فرانك جيل لدى وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال، والمعني بالتصنيفات السيادية، أن تركيا وأسواقا ناشئة أخرى ذات تصنيف ائتماني منخفض وبعض الدول المنتجة للنفط تواجه ضغوطا على التصنيف الائتماني؛ بسبب فايروس كورونا.وبحسب «رويترز»، أفاد جيل بأن الشركات التركية حاصلة على ديون خارجية بنحو 74 مليار دولار بما في ذلك ائتمان تجاري، ورغم أن الحكومة ذاتها يتعين عليها إعادة تمويل نحو 5 مليارات دولار فقط هذا العام، فإن هناك ثلاثة بنوك كبيرة مملوكة للحكومة ستحتاج إلى الدعم في الأزمة.