فتحت قضية خاطفة «الأطفال الثلاثة» في الشرقية، بارقة أمل جديدة لأسرة «زهبة» التي اختفت من أمام منزلها في جازان قبل 20 عاما، وعمرها لم يتجاوز عامين و3 أشهر.وروى محمد مفرح أحمد قرادي لـ«عكاظ» تفاصيل اختفاء ابنته «زهبة» من أمام منزله بقرية المخينس بجبل منجد بمحافظة هروب بجازان قبل 20 عاماً.وقال إن ابنته خرجت من البيت لتلعب مع شقيقاتها، ومعها رضاعتها واختفت فجأة، وحاولت والدتها البحث عنها في ذلك الوقت وسألنا الجيران والأقارب ولم نجدها.وأضاف: «قدمت بلاغا لشرطة محافظة هروب بتاريخ 1421/11/25هـ عن فقدان «زهبة» ومنذ ذلك الوقت لم نجد خبرا ولا أثرا عنها»، منوها إلى أنه بعد فترة أبلغه البحث الجنائي عن العثور على بنت مفقودة في المنطقة الشرقية وعندما توجه إلى هناك اكتشف أنها ليست ابنته.وتابع قرادي: «نعيش ظروفا صعبة منذ اختفاء زهبة أجبرتنا على الانتقال من منزلنا بجبل منجد بمحافظة العيدابي بسبب والدتها التي أصيبت بحالة نفسية بعد اختفائها».وأشار إلى الظروف التي يعانيها لاسيما أنه يعول 14 ابنا يعيشون في منزل بالإيجار وليس لديه أي دخل سوى ما يتقاضاه من الضمان الاجتماعي، مطالبا الجهات المعنية بالبحث عن ابنته المختفية منذ 20 عاما.