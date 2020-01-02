تسببت الفيضانات الهائلة التي اجتاحت العاصمة الإندونيسية جاكرتا والمناطق المحيطة بها جراء الأمطار الغزيرة وفيضان العديد من الأنهار منذ عشية رأس السنة في مقتل 9 أشخاص حسب ما أعلنته خدمة الطوارئ الإندونيسية. وذكرت وسائل إعلام أن السلطات المحلية قامت بإجلاء نحو 13 ألف شخص من المناطق المتضررة.وسارعت شركة الكهرباء الإندونيسية لقطع التيار الكهربائي مؤقتا عن 724 منطقة متضررة من الفيضانات منعا لوقوع حوادث.وتسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات بإيقاف عمل وسائل النقل العام، وتم إغلاق بعض خطوط السكك الحديدية، كما تم إلغاء الرحلات الجوية في مطار حليم بيرداناكوسوما، الذي يخدم الطائرات التجارية والعسكرية.من جانبها، دعت السفارة السعودية في جاكرتا المواطنين المتواجدين في هذه المناطق إلى أخذ الحيطة والحذر والتواصل معها في حال حدوث مكروه لا قدر الله.