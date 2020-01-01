مع بداية العام الجديد 2020، تدخل عدة قرارات وأنظمة صدرت خلال 2019، حيز التنفيذ في السعودية ابتداء من اليوم (الأربعاء)، في ما يلي أبرز القرارات:

1- تحصيل 10 ريالات رسوم الرحلات الداخلية

2- منع تشغيل المرأة الحامل ليلا

3- تعويض الموظفين العاملين ليلا

4- السماح باستيراد الطيور والدواجن الحية

5- تحمل الدولة المقابل المالي لعمالة المنشآت الصناعية

6- تطبيق لائحة الزكاة الجديدة

7- اعتماد الهوية الوطنية والإقامة في التأمين الطبي

8- إيقاف استخدام الزيوت المهدرجة

9- توطين نشاط التاكسي الموجه بالتطبيقات الذكية