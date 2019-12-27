ينظم حفل السباق السنوي العريق للخيل على كأس ولي العهد في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، يصاحبه عدد من الفعاليات والمناطق الترفيهية، تتضمن منطقة للفنون التشكيلية ومنطقة للعزف الحي على الآلات الموسيقية ومنطقة لجلسات الروايات والقصص الشعبية، إضافة إلى سحوبات كبرى على سيارة وجوائز قيمة.

ويعد كأس ولي العهد للخيل من أعرق الكؤوس في المملكة، إذ أقيمت أول بطولة في سباقات الخيل لأول مرة عام 1969/1387، برعاية الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- حين كان ولياً للعهد، فيما تعتبر المملكة من أبرز دول العالم التي حرصت على دعم رياضة الفروسية، والحفاظ على الخيل العربية نظير أصالتها وجمالها.