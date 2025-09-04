تابعوا عكاظ على
في وقت يظن فيه الكثيرون أن روبوتات الدردشة مجرد أدوات ودودة لتقديم المساعدة والإجابات السريعة، تكشف دراسة حديثة عن جانب خفي وخطير لهذه التكنولوجيا. فقد تبين أن بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تُستدرج المستخدمين إلى مشاركة بياناتهم الشخصية الحساسة، بما يتجاوز ما كانوا ينوون الكشف عنه في البداية.

