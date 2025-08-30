تابعوا عكاظ على
تراكم الدهون في منطقة البطن لا يرتبط فقط بالعادات الغذائية غير الصحية، بل أيضًا بقلة الحركة ونمط الحياة الساكن. خبراء الصحة يؤكدون أن فقدان دهون البطن لا يتحقق من خلال تمرين واحد فقط، بل يتطلب مزيجًا من النشاط البدني المنتظم والالتزام بنظام غذائي متوازن ونوم كافٍ للحفاظ على معدل حرق صحي. وفي هذا السياق، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا على الأقل.
