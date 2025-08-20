تابعوا عكاظ على
  • هدنة جزئية يتم بموجبها إيقاف الحرب لمدة 60 يوماً
  • تبادل سجناء فلسطينيين مقابل إطلاق سراح نصف الرهائن الإسرائيليين
  • إيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مكثّف
  • مناقشة الصفقة الشاملة لوقف الحرب من اليوم الأول للهدنة


