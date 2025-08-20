فيديو | ما المقترحات التي وافقت عليها «حماس» لوقف حرب غزة؟ ملتيميديا الأربعاء 20 أغسطس 2025 00:56 إعداد: أحمد الشميري مونتاج: منار سعيد تابعوا عكاظ على هدنة جزئية يتم بموجبها إيقاف الحرب لمدة 60 يوماً تبادل سجناء فلسطينيين مقابل إطلاق سراح نصف الرهائن الإسرائيليين إيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مكثّف مناقشة الصفقة الشاملة لوقف الحرب من اليوم الأول للهدنة أخبار ذات صلة 19 أغسطس.. اليوم العالمي للتصويركل دقيقتين.. غريق جديد حول العالم هدنة غزة حماس غزة ما المقترحات التي وافقت عليها «حماس» لوقف حرب غزة؟