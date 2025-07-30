التسونامي هو موجات بحرية عملاقة تنشأ فجأة نتيجة زلازل بحرية قوية أو براكين أو انهيارات أرضية، وتحرك مليارات الأطنان من المياه خلال ثوانٍ. في أعماق المحيطات، تصعب ملاحظته لأنه يتحرك بسرعة هائلة قد تفوق سرعة الطائرات، لكنه عند اقترابه من الشاطئ يتباطأ فجأة ويرتفع لعشرات الأمتار.

هذا الجدار المائي المدمر قد يجتاح كيلومترات داخل اليابسة، مخلفًا دمارًا هائلًا في البنية التحتية والبيئة، وغالبًا ما يسبقه انحسار مفاجئ للمياه الساحلية، في إشارة تحذيرية قد تكون الأخيرة قبل أن تضرب سلسلة الموجات المتتالية التي قد تستمر ساعات.