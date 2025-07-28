وسط هدنة جزئية هشّة، تواصل القصف على مناطق عدة في غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا، رغم دخول مساعدات إنسانية محدودة لا تفي باحتياجات السكان. وفيما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حركة حماس بسرقة المساعدات وعرقلة التهدئة، تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب حتى تحقيق «الأهداف الكاملة».

الهدنة الحالية جاءت تحت ضغوط مصرية وقطرية ودولية، وسط غياب واضح لأي رؤية أمريكية – إسرائيلية لما بعد الحرب، مع تصاعد الحديث عن مفاوضات صفقة تبادل رهائن، وتقارير مقلقة عن تهجير الآلاف من الفلسطينيين باتجاه أوروبا.

من جهتها، تواصل مصر تسهيل دخول المساعدات رغم تعرضها لحملات تشويه متصاعدة.