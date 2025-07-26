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أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات شديدة من تفاقم أزمة الجوع في قطاع غزة، مؤكدة أن الأوضاع الإنسانية تسير نحو الانهيار الكامل. وأشارت إلى أن القطاع «يفقد الحياة تدريجيًا، في ظل تعطل الأنظمة الحيوية، وتدهور حاد في الخدمات الأساسية، ما يهدد الفئات الأضعف – خصوصًا الحوامل والرضع – بمضاعفات صحية قاتلة.

ورغم الحاجة الملحّة للمساعدات، تواجه فرق الإغاثة صعوبات كبيرة بسبب القصف المستمر وإغلاق المعابر ومنع دخول الغذاء والوقود من قبل إسرائيل. وأكدت التقارير الأممية أن نقص الإمدادات الحيوية يعوق بشكل كبير جهود إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وسط تصاعد خطر الأمراض وسوء التغذية.
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