في خطوة وُصفت بالتاريخية، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً يدعو إلى تسوية النزاعات بين الدول عبر الوسائل السلمية، في وقت يشهد فيه العالم تصاعداً في الصراعات من غزة وأوكرانيا إلى السودان وهايتي. القرار جاء بمبادرة من باكستان وبدعم كافة الأعضاء، في رسالة موحدة ضد تفاقم العنف والفوضى.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتبر أن الحاجة للسلام أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، محذّراً من تجاهل القانون الدولي وميثاق المنظمة. القرار يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي: هل ستُترجم هذه الدعوة إلى أفعال توقف نزيف الجوع والنزوح، وتعيد للأمم المتحدة هيبتها؟