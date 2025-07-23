استطلعت «عكاظ» الآراء حول أبرز الأنشطة التي يُقبل عليها الأطفال في عطلة الصيف، وكشفت النتائج أن غالبية المشاركين في الاستطلاع فضّلوا قضاء أوقاتهم في الاستمتاع بالفعاليات المختلفة كالملاهي الترفيهية وحدائق الحيوان وزيارة «المولات» باعتبارها مواقع تجمع بين اللعب والتعليم وتمنح الأطفال تجربة ترفيه متكاملة.

وأفاد عدد من المشاركين في الاستطلاع أنهم التحقوا بدورات في التدرب على السباحة، وهي من الأنشطة التي شهدت إقبالاً متزايداً هذا الموسم لرغبة الآباء وأولياء الأمور في تنمية مهارات أطفالهم.

وتعكس نتائج استطلاع «عكاظ» حرص العائلات على تنويع الخيارات الترفيهية لأطفالهم بما يجمع بين المتعة والفائدة.