«أنتم موجودين في المنزل».. إلى وقت قريب كانت هذه العبارة ذائعة الصيت في فترة إجازة الصيف؛ للتأكد من وصول «بطاقات دعوات الزفاف» للمدعوين، إذ يتولى فرد من الأسرة مهمة توزيع بطاقات دعوات الزفاف على الأهل والأصدقاء والمعارف.



وجاء التحول الرقمي، الذي غير تفاصيل المشهد، لينهي زمن دق الأبواب وتسليم دعوات الزفاف، وأصبحت دعوات الزفاف اليوم «إلكترونية والموافقة على حضور حفل الزفاف» بضغطة زر.

وقال لـ «عكاظ» أحد العاملين في المطابع التجارية قبل سنوات عدة كانت مبيعات بطاقات دعوات الزفاف تتجاوز الـ100 ألف ريال، إذ يتم طباعة 3 إلى 4 مليون بطاقة دعوة، لكن في الوقت الحالي وبعد التحول الرقمي أصبحت بطاقة الزفاف تواجه كساداً، إذ يتم طباعة أعداد محدودة، وتكون الدعوات لأشخاص في المدن الطرفية فقط.

وبعد التحول الرقمي أصبحت «بطاقات الزفاف» من الماضي، وتختبئ في أرشيف الذكريات كلما شعرنا بالحنين إليها أخرجناها من حقيبة الذكريات، ونقول الله على أيام زمان.