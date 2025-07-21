وصف مسؤولون في البيت الأبيض نتنياهو بـ«المجنون»، وذلك على خلفية تدخلاته السافرة في سورية، وإصراره على إثارة النعرات الطائفية والفتنة بين العشائر والدروز عبر استهداف المؤسسات الحكومية في دمشق والمعسكرات ومقر وزارة الدفاع وهيئة الأركان. ويشكل استمرار نتنياهو في جرائم الإبادة الجماعية في غزة واستخفافه بالقوانين والأعراف الدولية أكبر تحدٍّ للمجتمع الدولي الحريص على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والوصول إلى صفقة نهائية لتبادل الأسرى وتحقيق السلام الدائم المبني على إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية. ويسعي نتنياهو إلى تهجير الفلسطينيين من غزة واستهداف المنظمات الأممية والإنسانية ودور الإيواء وعرقلة كل الجهود الرامية لتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية، متخذاً من هذه الحروب وسيلة للهروب من الأزمة الداخلية التي تواجهه في ظل الخلافات مع المعارضة. وتواصل إسرائيل خططها الإجرامية لإثارة الفوضى والعنف في المنطقة خصوصاً بعد توسيع جرائمها لتشمل لبنان، ولا تزال تعرقل اتفاقية الهدنة حتى اليوم، وترفض الانسحاب من 5 نقاط، إضافة إلى حربها على إيران.