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مذيعة «عكاظ» بالذكاء الاصطناعي..تقدم لكم موجزاً عن الاستثمار الأجنبي في السعودية الذي تخطى 3 تريليونات ريال
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الزميل «عزام».. مذيع «عكاظ» بالذكاء الاصطناعي.. يطل عليكم من استوديوهات «عكاظ» الافتراضية.. لتقديم موجز عن قرار وزارة البلديات والإسكان منع وقوف «فود ترك» داخل الأحياء.
الزميل «عزام».. مذيع «عكاظ» بالذكاء الاصطناعي.. يطل عليكم من استوديوهات «عكاظ» الافتراضية.. لتقديم موجز عن قرار وزارة البلديات والإسكان منع وقوف «فود ترك» داخل الأحياء.
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