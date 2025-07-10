مذيعة «عكاظ» بالذكاء الاصطناعي..تقدم لكم موجزاً عن الاستثمار الأجنبي في السعودية الذي تخطى 3 تريليونات ريال ملتيميديا الخميس 10 يوليو 2025 21:22 إعداد: أيمن عابد @aymanabed1980 مونتاج: سميه العمودي @somaya_mho، غلا الجهني @ghalaaaj تابعوا عكاظ على مذيعة «عكاظ» بالذكاء الاصطناعي..تقدم لكم موجزاً عن الاستثمار الأجنبي في السعودية الذي تخطى 3 تريليونات ريالأخبار ذات صلة الزميل «عزام».. مذيع «عكاظ» بالذكاء الاصطناعي.. يطل عليكم من استوديوهات «عكاظ» الافتراضية.. لتقديم موجز عن قرار وزارة البلديات والإسكان منع وقوف «فود ترك» داخل الأحياء.هل تصطدم أقمارنا الصناعية قريباً؟