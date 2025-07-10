الزميل «عزام».. مذيع «عكاظ» بالذكاء الاصطناعي.. يطل عليكم من استوديوهات «عكاظ» الافتراضية.. لتقديم موجز عن قرار وزارة البلديات والإسكان منع وقوف «فود ترك» داخل الأحياء.