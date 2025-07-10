الزميل «عزام».. مذيع «عكاظ» بالذكاء الاصطناعي.. يطل عليكم من استوديوهات «عكاظ» الافتراضية.. لتقديم موجز عن قرار وزارة البلديات والإسكان منع وقوف «فود ترك» داخل الأحياء. ملتيميديا الخميس 10 يوليو 2025 21:12 مونتاج: سميه العمودي @somaya_mho، غلا الجهني @ghalaaaj تابعوا عكاظ على الزميل «عزام».. مذيع «عكاظ» بالذكاء الاصطناعي.. يطل عليكم من استوديوهات «عكاظ» الافتراضية.. لتقديم موجز عن قرار وزارة البلديات والإسكان منع وقوف «فود ترك» داخل الأحياء.أخبار ذات صلة مذيعة «عكاظ» بالذكاء الاصطناعي..تقدم لكم موجزاً عن الاستثمار الأجنبي في السعودية الذي تخطى 3 تريليونات ريالهل تصطدم أقمارنا الصناعية قريباً؟