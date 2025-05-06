من ديانا روس إلى زندايا: أبرز من تألق على سجاد ميت غالا ملتيميديا الثلاثاء 06 مايو 2025 23:42 تقرير: ذكرى السلمي @Zekraalsolami مونتاج: رنيم بن عسكر @ran_1999 تابعوا عكاظ على -A +A تقرير: ذكرى السلمي @Zekraalsolami مونتاج: رنيم بن عسكر @ran_1999 من ديانا روس إلى زندايا: أبرز من تألق على سجاد ميت غالاتقرير: ذكرى السلمي @Zekraalsolamiمونتاج: رنيم بن عسكر @ran_1999أخبار ذات صلة صحيفة عكاظ تحصد التكريم، كأحد المشاركين والداعمين للأنشطة التي ينفذها المركز السعودي لمتلازمة داون في الرياض، لتوفير رعاية شاملة تسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين وتعزز اندماجهم في المجتمع، وذلك خلال احتفالية المركز باليوم العالمي الـ66 لمتلازمة داون، تحت شعار «من الدعم إلى التمكين».احتفل المركز السعودي لمتلازمة داون في الرياض باليوم العالمي الـ66 لمتلازمة داون، تحت شعار «من الدعم إلى التمكين»