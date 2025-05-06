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تقرير: ذكرى السلمي @Zekraalsolami مونتاج: رنيم بن عسكر @ran_1999
من ديانا روس إلى زندايا: أبرز من تألق على سجاد ميت غالا

تقرير: ذكرى السلمي @Zekraalsolami

مونتاج: رنيم بن عسكر @ran_1999

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صحيفة عكاظ تحصد التكريم، كأحد المشاركين والداعمين للأنشطة التي ينفذها المركز السعودي لمتلازمة داون في الرياض، لتوفير رعاية شاملة تسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين وتعزز اندماجهم في المجتمع، وذلك خلال احتفالية المركز باليوم العالمي الـ66 لمتلازمة داون، تحت شعار «من الدعم إلى التمكين».
صحيفة عكاظ تحصد التكريم، كأحد المشاركين والداعمين للأنشطة التي ينفذها المركز السعودي لمتلازمة داون في الرياض، لتوفير رعاية شاملة تسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين وتعزز اندماجهم في المجتمع، وذلك خلال احتفالية المركز باليوم العالمي الـ66 لمتلازمة داون، تحت شعار «من الدعم إلى التمكين».
احتفل المركز السعودي لمتلازمة داون في الرياض باليوم العالمي الـ66 لمتلازمة داون، تحت شعار «من الدعم إلى التمكين»
احتفل المركز السعودي لمتلازمة داون في الرياض باليوم العالمي الـ66 لمتلازمة داون، تحت شعار «من الدعم إلى التمكين»