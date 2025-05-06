احتفل المركز السعودي لمتلازمة داون في الرياض باليوم العالمي الـ66 لمتلازمة داون، تحت شعار «من الدعم إلى التمكين» ملتيميديا الثلاثاء 06 مايو 2025 23:21 تصوير: عبدالرحمن الأسمري @alasmari_m1 تابعوا عكاظ على -A +A تصوير: عبدالرحمن الأسمري @alasmari_m1 احتفل المركز السعودي لمتلازمة داون في الرياض باليوم العالمي الـ66 لمتلازمة داون، تحت شعار «من الدعم إلى التمكين»تصوير: عبدالرحمن الأسمري @alasmari_m1أخبار ذات صلة #ميزانية_الربع_الأول من 2025.. نمو ملحوظ في الإيرادات غير النفطيةإسرائيل تُصعّد في غزة.. احتلال وتهجير وسط رفض دولي واسع