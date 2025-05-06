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تصوير: عبدالرحمن الأسمري @alasmari_m1
احتفل المركز السعودي لمتلازمة داون في الرياض باليوم العالمي الـ66 لمتلازمة داون، تحت شعار «من الدعم إلى التمكين»

تصوير: عبدالرحمن الأسمري @alasmari_m1

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