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تقرير: محمد فكري @mohamed02613928 مونتاج: سميه العمودي @somaya_mho
ما هي أبرز بنود الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة ؟

تقرير: محمد فكري @mohamed02613928

مونتاج: سميه العمودي @somaya_mho

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