ما هي أبرز بنود الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة ؟ ملتيميديا الاثنين 05 مايو 2025 18:53 تقرير: محمد فكري @mohamed02613928 مونتاج: سميه العمودي @somaya_mho تابعوا عكاظ على -A +A تقرير: محمد فكري @mohamed02613928 مونتاج: سميه العمودي @somaya_mho ما هي أبرز بنود الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة ؟تقرير: محمد فكري @mohamed02613928مونتاج: سميه العمودي @somaya_mhoأخبار ذات صلة تصعيد خطير.. «الدعم السريع» تشنّ هجوماً بالمسيّرات على مطار بورتسودانضربة إسرائيلية في قلب دمشق.. تصعيد خطير واستهداف قرب القصر الجمهوري