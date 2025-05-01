بعد 10 سنوات .. عودة تحدي "دلو الثلج " بنفس الفكرة ولكن بهدف جديد ملتيميديا الخميس 01 مايو 2025 18:56 إعداد ومونتاج: رنيم بن عسكر @ran_1999 تابعوا عكاظ على -A +A إعداد ومونتاج: رنيم بن عسكر @ran_1999 بعد 10 سنوات .. عودة تحدي "دلو الثلج " بنفس الفكرة ولكن بهدف جديدإعداد ومونتاج: رنيم بن عسكر @ran_1999أخبار ذات صلة الحرائق تجتاح المستوطنات الإسرائيلية في القدس المحتلةالزميلة «نوف».. مذيعة عكاظ بالذكاء الاصطناعي.. تطل عليكم من استوديوهات عكاظ الافتراضية.. لتقديم موجز عن خدمة أجير الحج التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لهذا العام.