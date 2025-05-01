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إعداد ومونتاج: رنيم بن عسكر @ran_1999
بعد 10 سنوات .. عودة تحدي "دلو الثلج " بنفس الفكرة ولكن بهدف جديد

إعداد ومونتاج: رنيم بن عسكر @ran_1999

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