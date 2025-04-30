الحرائق تجتاح المستوطنات الإسرائيلية في القدس المحتلة ملتيميديا الأربعاء 30 أبريل 2025 21:57 تقرير: أحمد الشميري @a_shmeri مونتاج: غلا الجهني @ghalaaaj تابعوا عكاظ على -A +A تقرير: أحمد الشميري @a_shmeri مونتاج: غلا الجهني @ghalaaaj الحرائق تجتاح المستوطنات الإسرائيلية في القدس المحتلةتقرير: أحمد الشميري @a_shmeriمونتاج: غلا الجهني @ghalaaajأخبار ذات صلة الزميلة «نوف».. مذيعة عكاظ بالذكاء الاصطناعي.. تطل عليكم من استوديوهات عكاظ الافتراضية.. لتقديم موجز عن خدمة أجير الحج التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لهذا العام.سورية.. قتلى في اشتباكات صحنايا والأمن يلاحق مجموعات مسلحة