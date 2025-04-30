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تقرير: أحمد الشميري @a_shmeri مونتاج: غلا الجهني @ghalaaaj
الحرائق تجتاح المستوطنات الإسرائيلية في القدس المحتلة

تقرير: أحمد الشميري @a_shmeri

مونتاج: غلا الجهني @ghalaaaj

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