الزميلة «نوف».. مذيعة عكاظ بالذكاء الاصطناعي.. تطل عليكم من استوديوهات عكاظ الافتراضية.. لتقديم موجز عن خدمة أجير الحج التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لهذا العام.إعداد: أيمن عابد @aymanabed1980مونتاج: غلا الجهني @ghalaaajسميه العمودي @somaya_mhoرنيم بن عسكر @ran_1999