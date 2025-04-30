إعداد: أيمن عابد @aymanabed1980 مونتاج: غلا الجهني @ghalaaaj سميه العمودي @somaya_mho رنيم بن عسكر @ran_1999
الزميلة «نوف».. مذيعة عكاظ بالذكاء الاصطناعي.. تطل عليكم من استوديوهات عكاظ الافتراضية.. لتقديم موجز عن خدمة أجير الحج التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لهذا العام.
إعداد: أيمن عابد @aymanabed1980
مونتاج: غلا الجهني @ghalaaaj
سميه العمودي @somaya_mho
رنيم بن عسكر @ran_1999
إعداد: أيمن عابد @aymanabed1980
مونتاج: غلا الجهني @ghalaaaj
سميه العمودي @somaya_mho
رنيم بن عسكر @ran_1999