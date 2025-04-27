أبرز المقترحات الأمريكية والأوروبية للتوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا. ملتيميديا الاحد 27 أبريل 2025 18:05 إعداد: محمد فكري @mohamed02613928 مونتاج: سمية العمودي @somaya_mho تابعوا عكاظ على -A +A إعداد: محمد فكري @mohamed02613928 مونتاج: سمية العمودي @somaya_mho أبرز المقترحات الأمريكية والأوروبية للتوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.إعداد: محمد فكري @mohamed02613928مونتاج: سمية العمودي @somaya_mhoأخبار ذات صلة رؤية السعودية 2030 التي اقتربت في عامها التاسع، من الوصول إلى أهدافها الإستراتيجية.الرياضة السعودية.. نهضة شاملة برؤية طموحة