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إعداد: محمد فكري @mohamed02613928 مونتاج: سمية العمودي @somaya_mho
أبرز المقترحات الأمريكية والأوروبية للتوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

إعداد: محمد فكري @mohamed02613928

مونتاج: سمية العمودي @somaya_mho

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