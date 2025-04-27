الزميل «عزام».. مذيع عكاظ بالذكاء الاصطناعي.. يطل عليكم من استوديوهات عكاظ الافتراضية.. لتقديم موجز عن رؤية السعودية 2030 التي اقتربت في عامها التاسع، من الوصول إلى أهدافها الإستراتيجية.إعداد: أيمن عابد @aymanabed1980مونتاج: غلا الجهني @ghalaaajرنيم بن عسكر @ran_1999سميه العمودي @somaya_mho