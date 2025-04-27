إعداد: أيمن عابد @aymanabed1980 مونتاج: غلا الجهني @ghalaaaj رنيم بن عسكر @ran_1999 سميه العمودي @somaya_mho
الزميل «عزام».. مذيع عكاظ بالذكاء الاصطناعي.. يطل عليكم من استوديوهات عكاظ الافتراضية.. لتقديم موجز عن رؤية السعودية 2030 التي اقتربت في عامها التاسع، من الوصول إلى أهدافها الإستراتيجية.
إعداد: أيمن عابد @aymanabed1980
مونتاج: غلا الجهني @ghalaaaj
رنيم بن عسكر @ran_1999
سميه العمودي @somaya_mho
إعداد: أيمن عابد @aymanabed1980
مونتاج: غلا الجهني @ghalaaaj
رنيم بن عسكر @ran_1999
سميه العمودي @somaya_mho