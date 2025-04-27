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إعداد: أيمن عابد @aymanabed1980 مونتاج: غلا الجهني @ghalaaaj رنيم بن عسكر @ran_1999 سميه العمودي @somaya_mho
الزميل «عزام».. مذيع عكاظ بالذكاء الاصطناعي.. يطل عليكم من استوديوهات عكاظ الافتراضية.. لتقديم موجز عن رؤية السعودية 2030 التي اقتربت في عامها التاسع، من الوصول إلى أهدافها الإستراتيجية.

إعداد: أيمن عابد @aymanabed1980

مونتاج: غلا الجهني @ghalaaaj

رنيم بن عسكر @ran_1999

سميه العمودي @somaya_mho

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