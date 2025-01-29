رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني د. رشاد العليمي لدى استقباله رئيس التحرير ومساعده وعددا من قيادات «عكاظ»: علاقتنا استثنائية مع المملكة ولا يمكن مقارنتها بأي علاقات أخرى بين بلدين