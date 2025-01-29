-A +A
حاوره: جميل الذيابي @JameelAlTheyabi، عبدالله آل هتيلة @ahatayla2020 تصوير: عبدالعزيز اليوسف، مونتاج: رنيم بن عسكر @ran_1999

للاطلاع على التفاصيل:

https://www.okaz.com.sa/news/local/2179870