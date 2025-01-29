رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني د. رشاد العليمي لدى استقباله رئيس التحرير ومساعده وعددا من قيادات «عكاظ» ملتيميديا الأربعاء 29 يناير 2025 23:30 حاوره: جميل الذيابي @JameelAlTheyabi ، عبدالله آل هتيلة @ahatayla2020 تصوير: عبدالعزيز اليوسف ، مونتاج: رنيم بن عسكر @ran_1999 تابعوا عكاظ على -A +A حاوره: جميل الذيابي @JameelAlTheyabi ، عبدالله آل هتيلة @ahatayla2020 تصوير: عبدالعزيز اليوسف ، مونتاج: رنيم بن عسكر @ran_1999 للاطلاع على التفاصيل: https://www.okaz.com.sa/news/local/2179870< Previous PageNext Page >