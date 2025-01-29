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حاوره: جميل الذيابي @JameelAlTheyabi ، عبدالله آل هتيلة @ahatayla2020 تصوير: عبدالعزيز اليوسف ، مونتاج: رنيم بن عسكر @ran_1999
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