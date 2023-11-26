رئيس المنظمة العربية للسياحة بجامعة الدول العربية الدكتور بندر بن فهد آل فهيد يدعو إلى تخفيض أسعار تذاكر الطيران، ووضع جدولة في أوقات مناسبة للرحلات المتوجهة إلى منطقة الحدود الشمالية ملتيميديا الاحد 26 نوفمبر 2023 17:14 لقاء: ثامر قمقوم tgamgoom@ 0 مشاهدة تابعوا عكاظ على -A +A لقاء: ثامر قمقوم tgamgoom@ لقاء: ثامر قمقوم tgamgoom@ < Previous PageNext Page > جامعة الدول العربية فيديو عكاظ لقاء ثامر قمقوم رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد تخفيض أسعار تذاكر الطيران منتدى الحدود الشمالية للاستثمار