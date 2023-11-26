رئيس المنظمة العربية للسياحة بجامعة الدول العربية الدكتور بندر بن فهد آل فهيد يدعو إلى تخفيض أسعار تذاكر الطيران، ووضع جدولة في أوقات مناسبة للرحلات المتوجهة إلى منطقة الحدود الشمالية