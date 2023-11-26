حديث ودي وباسم بين الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ د.محمد العيسى والزميلين خالد المالك وجميل الذيابي على هامش المنتدى الدولي «الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف»