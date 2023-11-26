حديث ودي وباسم بين الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ د.محمد العيسى والزميلين خالد المالك وجميل الذيابي على هامش المنتدى الدولي «الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف» ملتيميديا الاحد 26 نوفمبر 2023 14:53 تقرير: بـلال أعظم Bilalaz2000@ تصوير: مديني عسيري madeeny1@ 10 مشاهدة تابعوا عكاظ على -A +A تقرير: بـلال أعظم Bilalaz2000@ تصوير: مديني عسيري madeeny1@ تقرير: بـلال أعظم Bilalaz2000@ تصوير: مديني عسيري madeeny1@< Previous PageNext Page > فيديو عكاظ تقرير بلال أعظم تصوير مديني عسيري الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ د.محمد العيسى الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف