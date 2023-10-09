انطلاق أعمال المنتدى السعودي الثاني للثورة الصناعية الرابعة في الرياض اليوم، تحت شعار «تعزيز الابتكار الجمعي من أجل تنمية مُستدامة» ملتيميديا الاثنين 09 أكتوبر 2023 12:16 عبدالرحمن الأسمري alasmari_m1@ تصوير: عبدالعزيز اليوسف 230 مشاهدة تابعوا عكاظ على -A +A عبدالرحمن الأسمري alasmari_m1@ تصوير: عبدالعزيز اليوسف عبدالرحمن الأسمري alasmari_m1@ تصوير: عبدالعزيز اليوسف< Previous PageNext Page > فيديو عكاظ المنتدى السعودي الثاني الثورة الصناعية الرابعة المنتدى السعدي الثاني للثورة الصناعية الرابعة تعزيز الابتكار الجمعي من أجل تنمية مُستدامة عبدالرحمن الأسمري عبدالعزيز اليوسف C4irKSA منتدى الصناعة الرابعة