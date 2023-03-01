الخبير التقني فيصل السيف يتحدث إلى «عكاظ» عن الأسبوع المفتوح للأبحاث في جامعة «كاوست» بنسخته الثانية ملتيميديا الأربعاء 01 مارس 2023 15:18 لقاء: بـلال أعظم Bilalaz2000@ تصوير: عبدالسلام السلمي slomalsulami@ 0 مشاهدة تابعوا عكاظ على -A +A لقاء: بـلال أعظم Bilalaz2000@ تصوير: عبدالسلام السلمي slomalsulami@ لقاء: بـلال أعظم Bilalaz2000@ تصوير: عبدالسلام السلمي slomalsulami@< Previous PageNext Page > جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست جامعة كاوست مبادرة كاوست لإحياء الشعب المرجانية لقاء بلال أعظم تصوير عبدالسلام السلمي فيديو عكاظ تطوير المدن الذكية KROW23 KAUSTResearch الألياف البصرية الذكاء الاصطناعي فيصل السيف الخبير التقني فيصل السيف الأسبوع المفتوح للأبحاث في جامعة كاوست