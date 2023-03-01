نوال.. طالبة الدكتوراه في جامعة «كاوست» تتحدث إلى «عكاظ» عن مشروع الكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء عبر الألياف البصرية والذكاء الاصطناعي ملتيميديا الأربعاء 01 مارس 2023 15:18 لقاء: بـلال أعظم Bilalaz2000@ تصوير: عبدالسلام السلمي slomalsulami@ 45 مشاهدة تابعوا عكاظ على -A +A لقاء: بـلال أعظم Bilalaz2000@ تصوير: عبدالسلام السلمي slomalsulami@ لقاء: بـلال أعظم Bilalaz2000@ تصوير: عبدالسلام السلمي slomalsulami@< Previous PageNext Page > جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست جامعة كاوست مبادرة كاوست لإحياء الشعب المرجانية لقاء بلال أعظم تصوير عبدالسلام السلمي فيديو عكاظ تطوير المدن الذكية KROW23 KAUSTResearch طالبة الدكتوراه نوال الألياف البصرية الذكاء الاصطناعي سوسة النخيل سوسة النخيل الحمراء