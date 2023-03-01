طالبة الماجستير في جامعة «كاوست» مها الصبان تتحدث إلى عكاظ عن مشروعها «التوأم الرقمي» المساعد لتخطيط وتطوير المدن الذكية ملتيميديا الأربعاء 01 مارس 2023 15:18 لقاء: بـلال أعظم Bilalaz2000@ تصوير: عبدالسلام السلمي slomalsulami@ 0 مشاهدة تابعوا عكاظ على -A +A لقاء: بـلال أعظم Bilalaz2000@ تصوير: عبدالسلام السلمي slomalsulami@ لقاء: بـلال أعظم Bilalaz2000@ تصوير: عبدالسلام السلمي slomalsulami@< Previous PageNext Page > جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست جامعة كاوست مبادرة كاوست لإحياء الشعب المرجانية لقاء بلال أعظم تصوير عبدالسلام السلمي فيديو عكاظ مها الصبان التوأم الرقمي كاوست تخطيط المدن الذكية تطوير المدن الذكية KROW23 KAUSTResearch