عازف فرقة الإذاعة والتلفزيون في جدة سابقاً وليد حمدي يسترجع ذكرياته مع طلال مداح ملتيميديا الأربعاء 01 فبراير 2023 19:40 المحاور: محمد المرحبي almarhapi@ مونتاج: سميه العمودي somaya_mho@ 10 مشاهدة تابعوا عكاظ على -A +A المحاور: محمد المرحبي almarhapi@ مونتاج: سميه العمودي somaya_mho@ المحاور: محمد المرحبي almarhapi@ مونتاج: سميه العمودي somaya_mho@< Previous PageNext Page > هيئة الترفيه تركي آل الشيخ فيديو عكاظ حوار محمد المرحبي طلال مداح صوت الأرض ليلة صوت الأرض تكريم طلال مداح الهيئة العامة للترفيه مونتاج رنيم بن عسكر وليد حمدي